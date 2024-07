Lamine Yamal, joia da Espanha, se formou virtualmente durante a Eurocopa

CG Camilla Germano

Joia da Seleção Espanhola de Futebol, o jogador Lamine Yamal, de 16 anos, teve que conciliar os treinamento da equipe, que está na final da Eurocopa e os trabalhos escolares que cumpria de maneira virtual.

Desde o começo da competição, em 14 de junho, o jogador precisou dividir o tempo treinos, jogos e os estudos. Enquanto os colegas de equipe descansavam, por exemplo, ele tinha que participar de aulas on-line ou fazer o dever de casa.

No fim de junho, Yamal recebeu a notícia de que tinha passado em todas as matérias e se formado no ensino médio na concentração espanhola para a Euro. "Vou ser honesto (sobre as notas): olhei no celular e falava que eu passei, então fechei o aplicativo, liguei para minha mãe e contei a ela", disse o jogador, que defende o Barcelona na temporada de clubes, em entrevista à rádio Onda Cero, da Espanha.

Na Catalunha, os jovens de 12 a 16 anos completam o ESO, ou Educação Secundária Obrigatória. Formados, eles podem seguir com estudos técnicos, trabalhar ou fazer uma "pré-faculdade".

Recordes quebrados

Em 9 de julho, o jogador se tornou o mais jovem a marcar um gol na história da Eurocopa. O gol em questão foi pela semifinal da competição contra a França, que terminou com a classificação espanhola por 2x1.

Ele superou a marca de 18 anos e 141 dias do suíço Johan Vonlanthen, estabelecida na edição de 2004, também contra a França.

Lamal também se tornou o jogador mais jovem a participar de uma semifinal do torneio, batendo uma marca deixada pelo Rei Pelé. Nas redes sociais, a Pelé Foundation se pronunciou sobre o recorde e parabenizou o jogador sobre a marca.

"Pelé jogou contra a França, no Mundial de 1958, com 17 anos de 244 dias. Precisamente contra o mesmo adversário, o jogador espanhol iniciou a partida com 16 anos e 362 dias", escreveram eles. "A Pelé Foundation parabeniza Lamine Yamal por este importante marco em sua carreira e deseja que este seja o primeiro passo de uma longa e vitoriosa jornada".