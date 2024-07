Estudantes de Taguatinga participam de simulação da ONU na República Dominicana

ME Maria Eduarda Lavocat* EV Eduardo Vanuncio*

Eduarda Lima Vilela, Gabriel do Nascimento, Riquelle Magalhães e Caio Lima da Cruz - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

Alunos do EduSesc de Taguatinga Norte e sua professora serão os primeiros brasileiros a participar de um encontro que simula debates e negociações da Organização das Nações Unidas (ONU) na República Dominicana. Graças a um convite do Ministério da Educação do país anfitriã, a equipe embarca neste sábado (20/7) para a 15ª edição da Minume, que será realizada entre 21 e 24 de julho. “O Minume é um projeto de simulação do Ministério da Educação da República Dominicana. Basicamente, os estudantes ocuparão um papel de destaque debatendo temas de impacto global. Eles formarão comitês, e cada comitê terá seu próprio tema”, explica Riquelle Magalhães, professora de História do EduSesc, que acompanhará a equipe.

Os alunos convidados para viver essa experiência são Eduarda Lima Vilela, 16 anos, Gabriel do Nascimento, 16, e Caio Lima da Cruz, 15, todos do ensino médio. A oportunidade surgiu a partir do Clube de Relações Internacionais do EduSesc, criado pela professora Riquelle. Em reuniões semanais no turno contrário ao das aulas, os estudantes escolhem um tema atual relacionado à política externa, relações internacionais ou geopolítica para debater e realizar simulações. “O Clube surgiu no ano passado com o propósito de integrar os estudantes ao universo da política internacional e colocá-los em papéis de protagonismo para que alcancem autonomia ao realizar esses debates”, conta a professora.

Todas as despesas da viagem serão pagas pelo Ministério da Educação. “O diretor do projeto entrou em contato conosco e informou que custeariam a alimentação, o transporte e o hotel, ficando apenas a passagem por nossa conta”, declara Riquelle. “A única despesa que precisaríamos cobrir seria a passagem de avião, mas foi paga pela nossa instituição, o SESC. Isso nos deixa extremamente felizes e ansiosos, pois não precisamos nos preocupar com a busca por dinheiro para a passagem. É muito importante ver que nossa instituição está cada vez mais acreditando em seus estudantes e financiando projetos de extensão que beneficiam tanto a escola quanto nós, alunos”, completa Caio.

Em terras caribenhas, os alunos participarão de várias atividades. No primeiro dia, ocorrerá a cerimônia de abertura com apresentações culturais. Nos dias seguintes, participarão de sessões de debate, onde discutirão os temas em inglês e desenvolverão soluções. Haverá três a quatro sessões de debate e, no último dia, terão tempo livre para atividades. “Estamos planejando tudo com muito entusiasmo e ansiedade, já que é a primeira vez que o Brasil participa da simulação. Esta é a 15ª edição da Minume, e sabemos que é uma responsabilidade enorme representar o nosso país. Estamos ansiosos, mas esperamos ter um bom desempenho e trazer algum prêmio ou uma menção honrosa”, diz Gabriel.

O evento existe desde 2006 e já reuniu mais de 10 mil jovens de países como Argentina, Estados Unidos, Haití, Honduras, Panamá, México e Venezuela em simulações. Esta edição contará com 50 delegações e cerca de 900 convidados do Sistema Educacional Nacional e Internacional. “Diferentemente de outras delegações, nós estamos representando empresas em vez de países. Nosso foco será discutir a inteligência artificial nesse contexto e como ela pode mudar a capacidade do ser humano de pensar sozinho ao longo do tempo”, esclarece Eduarda.

Caio irá representar uma empresa que está se destacando devido a uma de suas criações. “Vou representar a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Vamos abordar diversos temas, incluindo a segurança das inteligências artificiais. Por exemplo, discutiremos a manipulação de dados, imagens, áudios, fotos e vídeos. Essa é uma preocupação importante. Além disso, falaremos sobre o uso dos dados pessoais dos usuários, já que as empresas utilizam esses dados para treinar suas IAs”, conta o estudante.





