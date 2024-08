Escola no Sudoeste promove palestra sobre puberdade com especialista

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Escola no Sudoeste promove palestra para pais, alunos e educadores - (crédito: Divulgação/Maple Bear)

A escola Maple Bear do Sudoeste vai promover o Maple Talks, uma iniciativa que visa estimular o diálogo e a reflexão sobre temas relevantes para a comunidade. Desta vez com o tema “Mitos e verdades sobre a puberdade”, a palestra está prevista para a próxima quarta-feira (7/8), às 19h, e a inscrição é realizada mediante preenchimento do formulário: https://shre.ink/DfzS.

O evento é aberto para pais e alunos e também para estudantes de outras instituições, e contará com a participação especial da médica endocrinologista Fernanda Sousa Cardoso Lopes. A especialista esclarecerá dúvidas dos responsáveis, jovens e até mesmo nos educadores sobre o assunto.

De acordo com Fernanda Lopes, na maior parte das vezes, quando a família procura um endocrinologista, a janela de atuação da puberdade já está se encerrando. No entanto, com a palestra, o objetivo é orientar as famílias para, caso necessário, procurarem um especialista no tempo certo.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá