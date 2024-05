Tragédia no RS: professores universitários prestam apoio psicológico às vítimas e voluntários

JY Jeneffer Yule

O atendimento ocorre de forma remota. - (crédito: Foto cedida ao Correio)

Um grupo de professores universitários se uniu para prestar assistência psicológica às vítimas do desastre natural no Rio Grande do Sul. No projeto "Universidade do Bem", os profissionais dão apoio remoto tanto aos desabrigados quanto aos agentes que estão na linha de frente, como representantes de instituições governamentais e voluntários. A ação une professores, especialistas e estudantes da instituição por meio de consultas gratuitas. Além do apoio psicológico, o grupo está com ponto de arrecadação nas clínicas para coletar alimentos, produtos de higiene pessoal e roupas para as vítimas.

A iniciativa é conduzida pelo professor Mateus Almendra, especialista em Psicologia Hospitalar e pós-graduando em Neurociência, Comportamento Humano e TEA, responsável técnico da Clínica Escola de Psicologia do grupo Ser Educacional. "Muitas pessoas perderam tudo, e isso trouxe diversas consequências. Sabemos que a saúde mental é a base, e desenvolvemos o projeto dentro dessa perspectiva. Queremos ajudar essas pessoas para além do valor financeiro ou vestimentas, que é algo que a instituição já está mobilizada significativamente", explica.

Como funcionam as consultas?

As consultas duram de 50 minutos a 1 hora e ocorrem sempre de forma remota. O agendamento está ocorrendo através do site ou das redes do @gruposereducacional. "O que vai determinar se o atendimento será único ou continuado vai ser a triagem realizada nesse primeiro contato. A depender de como o atendimento prosseguir, vamos marcando os próximos atendimentos", explica Matheus Almendra.

Inscrição de voluntários

O projeto está em processo de ampliação e recebendo inscrições de voluntários. Para participar, é preciso estar com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e cadastro no E-Psi (cadastro obrigatório para todos os psicólogos que prestam serviços psicológicos online). Mediante isso, basta acessar o site e se inscrever. O voluntário pode atender de onde estiver, sem precisar se locomover até a Clínica Escola.

"No momento, os atendimentos estão sendo feitos por mim e por especialistas que atendem no nosso espaço Clínica Escola. A nossa intenção é ampliar mais o serviço através da mobilização de outros professores e egressos da instituição que estão no mercado, para potencializar esse trabalho", completa.





* Estagiária sob supervisão de Samuel Calado