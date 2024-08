Celular desbanca computador como principal ferramenta de estudo

IS Isabela Stanga

Menos de 30% estudantes de escola pública acessam a internet pelo computador, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) divulgada nesta sexta-feira (16/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados da pesquisa, a maioria dos acessos à rede ocorre por meio do telefone celular, utilizado por 97,3% dos alunos de instituições públicas.

Nas escolas privadas, 99% dos estudantes fazem pesquisas em seu telefone celular. Exatos 72,1% dos alunos acessam a internet também por meio de notebooks e microcomputadores. Quanto à televisão, ela é utilizada por 69,3% dos estudantes de instituições privadas.

A proporção de estudantes que utilizam os microcomputadores varia conforme o curso frequentado. Mais de três quartos estudantes de ensino superior e pós-graduação utilizam o notebook para realizar as atividades on-line: 76,5% da rede pública e 76% da rede privada.

As discrepâncias, porém, aumentam nos ensinos fundamental e médio. Das escolas públicas, apenas 20,1% dos alunos de ensino fundamental e 28,9% do ensino médio usam o computador. Na rede privada são 59,5% e 73,5%, respectivamente.

A pesquisa também aponta uma queda geral no uso dos microcomputadores com relação aos outros anos da série histórica. "Observa-se que a proporção de domicílios no país que possuíam microcomputador vem diminuindo (eram 45,9% em 2016, 41,4% em 2019 e se reduziu para 39,0% em 2023), o que pode influenciar na possibilidade de utilização desse equipamento por parte dos estudantes", afirma Gustavo Geaquinto Fontes, analista da PNAD, ao Correio.