Encceja 2024: veja os locais de prova disponíveis

LC Lara Costa*

Os locais de prova do Encceja de 2024 já estão disponíveis. - (crédito: Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024, no Sistema Encceja, na segunda-feira (12/8). A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 25 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal.

Realizado pelo Inep desde 2002, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar de jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

O cartão disponibilizado informa o número de inscrição, a data, o horário e o local de prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. O Inep orienta que o participante leve o cartão no dia da prova, mesmo não sendo obrigatório.

No primeiro turno, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h. Já no segundo turno, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. A aplicação da tarde se inicia às 15h30 e vai até as 20h30. Os participantes com direito a tempo adicional poderão finalizar o exame após os horários previstos para encerramento das provas. A aplicação seguirá o horário de Brasília. Acesse o edital aqui.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues