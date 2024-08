Encceja 2024: cartilhas do participante são disponibilizadas pelo Inep

MR Marina Rodrigues

Exame será aplicado no dia 25 de agosto, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação - (crédito: EBC)

As cartilhas do participante do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, já podem ser acessadas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os conteúdos auxiliam na preparação dos candidatos e contêm informações valiosas para um bom desempenho na avaliação.

Entre os assuntos abordados, estão critérios de correção, dicas e exemplos para a redação e casos em que a pontuação pode ser descontada, anulada ou até zerada. Ao todo, são quatro competências avaliadas para a prova do ensino fundamental e cinco competências para a do ensino médio, todas explicadas de forma detalhada nos documentos.

Os materiais também apresentam dados indicando que a maior participação no programa é de mulheres (55,5%), pessoas entre 31 e 59 anos (40,3%) e pessoas pardas (47,3%).

Aplicação

O Encceja 2024 será aplicado no dia 25 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal. O exame ocorrerá em dois turnos para as duas etapas de ensino: no período da manhã, os participantes terão quatro horas para realizar as provas objetivas e, no período da tarde, a aplicação terá cinco horas de duração.

Aqueles que buscam a certificação no ensino fundamental serão avaliados em ciências naturais e matemática. Para o ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias.

Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, para a certificação do ensino fundamental, e 18 anos para a do ensino médio. Ambas as idades completas na data do exame.