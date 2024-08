Ideb: escolas nota 10 são todas do Nordeste

ME Maria Eduarda Lavocat*

Escola nota 10 Macário José de Farias (Cruz), no Ceará - (crédito: Reprodução Instagram )

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na última quarta-feira (14). Entre os números um resultado chamou atenção: todas as escolas nota 10, nos anos inciais do ensino fundamental, estão localizadas na região Nordeste. Ao total, foram 21 escolas, uma em Pernambuco, cinco em Alagoas e 15 no Ceará.

As 21 escolas nordestinas foram as únicas a obter a pontuação máxima entre todas as escolas públicas do Brasil. Avaliadas nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além do ensino médio, as unidades foram analisadas com base no desempenho dos estudantes, considerando a taxa de aprovação das escolas e os resultados do Saeb, que avalia habilidades em matemática e português.

O índice é calculado a cada dois anos de 2007, porém, essa foi a primeira vez que o Ideb confere nota máxima a alguma escola. Nos anos anteriores a nota máxima alcançada pelas instituições de ensino era de 9,9. Nos anos finais do ensino fundamental, embora nenhuma escola pública tenha alcançado a nota 10, 12 unidades obtiveram notas superiores a 9,0. Todas essas escolas estão localizadas no Ceará e em Alagoas.

O país atingiu 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), alcançando a meta nacional estabelecida para o primeiro ciclo do indicador (2007-2021). Nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), o Brasil obteve 5 pontos, enquanto o ensino médio registrou 4,3 pontos, ambos abaixo das metas previstas, que eram de 5,5 e 5,2, respectivamente.

Confira as 21 escolas nota 10:

Alagoas

Vereador José Wilson Melo Nascimento (Coruripe)

Professora Maria Rocha Santos Silva (Coruripe)

Professora Marcia Neusilene Da Trindade Batista (Teotônio Vilela)

José Pereira de Andrade (Teotônio Vilela)

Doutor José de Medeiros Sarmento (União Dos Palmares)



Ceará

Escola Nossa Senhora da Paz (Coreau)

Joao Evangelista da Cruz (Cruz)

Macário José de Farias (Cruz)

Renascer (Itapiúna)

Antônia Ferreira dos Santos (Mucambo)

Jose Domingos de Alcântara (Mucambo)

Francisco Severiano Sousa (Novo Oriente)

Francisco Ferreira Santiago (Pires Ferreira)

Alzira Maria de Araújo (Pires Ferreira)

Leonilia Gomes Parente (Sobral)

Raimundo Santana (Sobral)

Mocinha Rodrigues (Sobral)

Antenor Naspolini (Sobral)

Antônio Custodio de Azevedo (Sobral)

Pedro Afrodísio Nogueira (Solonópole)

Pernambuco

Manoel Leandro de Morais (Custódia)

Confira as 12 unidades com nota superior a 9

Eemti Francisco Ferreira Santiago (Pires Ferreira, Ce) – nota 9,3

Eti José Peregrino de Vasconcelos (Sobral, Ce) – nota 9,3

Escola Municipal de Ensino Fundamental Absolon Correia De Melo (Santana Do Mundaú, Al) – Nota 9,3

Escola de Ensino Fundamental e Médio Mons. Clóvis Duarte De Barros (Santana Do Mundaú, Al) – Nota 9,3

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pequeno Príncipe (Santana Do Mundaú, Al) – Nota 9,3

Eemti Alzira Maria de Araújo (Pires Ferreira, Ce) – Nota 9,2

José Brandão de Albuquerque Emef (Jijoca De Jericoacoara, Ce) – Nota 9,1

Eemti Manoel Farias Mororó (Pires Ferreira, Ce) – Nota 9,1

Eemti Centro Educacional Rural (Pires Ferreira, Ce) – Nota 9,1

Escola Municipal de Educação Básica Cláudio Daniel Gama Amorim (Coruripe, Al) – Nota 9,1

Escola Municipal em tempo integral Francisca Josué De Souza Carneiro (Deputado Irapuan Pinheiro, Ce) – Nota 9,0

Eemti Joaquim Rosa Barbosa (Pires Ferreira, Ce) – Nota 9,0