"Nordeste não é mais símbolo do atraso", diz Lula a escolas nota 10

VC Victor Correia

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, com a participação também do ministro da Educação, Camilo Santana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta quarta-feira (4/9), representantes das 21 escolas públicas que atingiram a nota máxima no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no Palácio do Planalto.



Em discurso, Lula destacou que todas as unidades são do Nordeste, e afirmou que as escolas devem ser exemplo para as demais instituições de ensino do Brasil. Disse ainda que é preciso valorizar os professores com melhores salários e condições de trabalho, e que as crianças devem ter prazer em ir para a escola.



Leia também: Especialistas explicam resultados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 2023

“Primeiro, o prazer de serem, sabe, escolas do Nordeste. Porque uma das coisas que me agoniou a vida inteira era ler em um jornal de São Paulo ou ver televisão, e em tudo o que tinha de ruim na educação, o Nordeste era o primeiro colocado. O Nordeste era o que tinha mais analfabetos, mais evasão escolar, mais crianças desnutridas, que tem menos doutores, menos mestres, menos universidades”, discursou o presidente. “O Nordeste não é mais símbolo do atraso. O Nordeste pode ser símbolo do desenvolvimento e da educação”, acrescentou.

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, com a participação também do ministro da Educação, Camilo Santana, além de outras autoridades do Ministério da Educação (MEC). As escolas foram representadas por professores, alunos e diretores.

Ao todo, 21 escolas públicas atingiram a nota 10 no Ideb, todas no Nordeste. Foram 15 no Ceará, cinco em Alagoas e uma em Pernambuco. Os resultados da avaliação foram divulgados pelo MEC no dia 14 de agosto. Outras 12 unidades superaram a nota 9 no exame, também distribuída entre o Ceará e Alagoas.

O Ideb foi criado em 2007 e é atualizado a cada dois anos, baseado no Censo Escolar e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Brasil atingiu a meta de média 6 nas escolas nos primeiros anos do ensino fundamental. Porém, o desempenho ficou abaixo do esperado. A nota média nos últimos anos do fundamental, inclusive, caiu em relação ao último índice, ficando em 5. Já no ensino médio, a nota melhorou, mas ficou em 4,3.

Vontade de estudar

Lula também argumentou que as escolas precisam despertar nos alunos a vontade de estudar, para que os alunos “acordem com vontade de ir para a escola”. Também afirmou que o governo federal está preocupado em garantir condições de trabalho para os professores, até para atrair mais interessados na profissão. Disse ainda que fará no fim do ano uma “grande festa” do Ideb para motivar as escolas a melhorar os índices de ensino.