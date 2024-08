Ideb 2023: desempenho nos anos iniciais do ensino do DF aumenta

CB Correio Braziliense

DF teve alto índice no desempenho doa nos inciais do ensino médio. - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

O Ideb de 2023 mostra que o Distrito Federal teve aumento no índice de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental em comparação com a última edição 2021. A média nacional é 6 e o DF atingiu o índice de 6,4, ficando atrás de Paraná (6,7); São Paulo (6,5) e Ceará (6,6). Nos anos finais do ensino fundamental, o DF também se destacou, atingindo a nota total 5. No Brasil, os anos finais do ensino fundamental caiu 0,1%, de 2021 a 2022. O Ceará e Paraná foram os estados com a maior meta: 5,5.

O acesso aos anos iniciais do ensino fundamental chegou 93% dos alunos, recuperando a situação pré-pandemia. “O desafio é não perder esse público da escola, tivemos políticas públicas que ajudaram, mas também precisamos de estratérgias importantes para não perder essas crianças. Então, é importante que fortalecemos essas medidas com os estados e municípios brasileiros” disse o ministro.

O ensino médio avançou em 1%, mas a meta de 5,2 não foi alcançada . O índice de jovens com 16 anos que frequentam a escola de ensino médio é inferior ao índice dos anos iniciais, alcançando uma taxa de 70%. Dessa quantidade, 66% são negros e pardos e 50% são de classes sociais mais baixas.

Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) aponta o avanço no nível de aprendizado em língua portuguesa para os alunos do 5º ano do ensino fundamental, que alcançou o número de 213,9; superior ao de 2021 (208,1), e próximo a situação pré-pandemia de 2019 (214,6). No ensino de matemática para a mesma turma também se igualou a situação de 2019 (227,9), chegando ao índice de 224,8.





No entanto, o Saeb teve uma queda durante a pandemia e ainda não conseguiu retornar a porcentagem de 2019 em nenhum estado nem em português nem em matemática