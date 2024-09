Biblioteca Nacional de Brasília oferece curso gratuito de inglês instrumental

LC Lara Costa*

O inglês instrumental que buscar ensinar o idioma por meio habilidades específicas, como a compreensão e leitura de textos acadêmicos ou profissionais - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) está oferecendo um curso gratuito de inglês instrumental. Essa é uma metodologia de ensino da língua inglesa focada em habilidades específicas, como a compreensão e leitura de textos acadêmicos ou profissionais.

Indicadas para quem tem objetivos específicos na carreira, como concursos, processos de mestrado ou doutorado, as aulas começam no dia 14 de setembro, das 10h30 às 12h, e as inscrições terminam quando as 70 vagas disponíveis forem preenchidas. Para isso, os interessados devem acessar o formulário disponibilizado pela biblioteca.

A diretora da Biblioteca Nacional de Brasília, Marmenha Rosário, explica que um curso instrumental pode chegar a custar em torno de R$ 1.500, com uma carga horária de 2h por semana, durante três meses. O curso oferecido pela biblioteca de forma gratuita à população interessada conta com a mesma carga horária, porém num período maior, de seis meses.

“A gente entende que a biblioteca pública é um espaço de conhecimento e de cultura. É uma de nossas competências e funções proporcionar à comunidade o acesso ao conhecimento por meio da oferta de produtos e serviços que façam com que a população atinja os seus sonhos e objetivos”, enfatiza Marmenha.

É a segunda vez que a biblioteca oferece cursos desse nível por meio do programa BNB Práticas de Línguas Estrangeiras, focado na meta de oferecer aulas gratuitas de outros idiomas ao público em geral. A primeira oferta ocorreu em 2019, com turmas de inglês, francês, espanhol e japonês. Na época, mais de 700 alunos se formaram nos cursos.

Aulas instrumentais

As aulas instrumentais são ministradas de forma voluntária pelo professor Rogerio Bringel, que participa do projeto da BNB desde 2019. Tradutor público e intérprete comercial, ele é formado em inglês pelas universidades de Michigan, nos Estados Unidos, e de Cambridge, no Reino Unido. Nas horas vagas, ele atua como professor, que enxerga a oferta do curso como uma missão de vida.

"O inglês me fez conhecer o mundo, prover o sustento da minha família. Eu tenho uma missão de retribuir tudo o que me foi dado. É como se fosse uma missão de contribuição a tudo o que consegui por meio do idioma. É uma missão e conquista pessoal e eu fico muito feliz que exista essa procura da comunidade, porque é algo que realmente agrega no currículo e na vida da população”, ressalta.

Assim que encerrado o período de inscrições, a equipe da Biblioteca Nacional de Brasília entrará em contato com os alunos selecionados. Caso haja desistências, será acionada uma lista de espera.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues