Olimpíadas do Conhecimento possibilitam ingresso em universidades públicas do Brasil

JG Júlia Giusti*

Alunos são preparados para olimpíadas do conhecimento no Colégio Serios - (crédito: Acervo Serios)

As Olimpíadas do conhecimento são competições acadêmicas voltadas para estudantes do ensino fundamental e médio, permitindo que eles representem suas escolas em diversas áreas, como matemática, física, ciências e português. Os alunos que se destacam nessas competições não apenas recebem medalhas, mas também podem garantir uma vaga em renomadas universidades públicas no Brasil, sem a necessidade de realizar vestibulares tradicionais. Além disso, há chance de ingressar em instituições de ensino no exterior.

No Colégio Seriös, em Brasília, a participação nessas competições oferece aos estudantes uma oportunidade valiosa de destacar suas habilidades. O processo de participação se inicia com alunos do 4º e 5º anos sendo incentivados a competir em eventos como a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Esse sistema valoriza a aprendizagem direcionada às necessidades específicas do aluno, alinhando-se melhor com as competências individuais e as exigências dos cursos desejados.



Para alcançar esse objetivo, é essencial que os estudantes obtenham medalhas e apresentem desempenhos consistentes durante os dois últimos anos do ensino médio. As olimpíadas nacionais geralmente possuem três fases, sendo que algumas incluem uma etapa internacional, oferecendo a oportunidade de conquistar medalhas em nível global.

Confira as datas das competições que marcam o trimestre final do ano letivo para os alunos do Seriös:

13/9 a 23/9: Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL), 1ª fase

14/9: Olimpíada Brasileira de Química Jr. (OBQJr), 2ª fase

16/9 a 19/9: Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), Ensino Médio – Última fase (presencial)

27/9: Olimpíada Nacional Feminina de Química (Quimeninas)

19/10: Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP), 2ª fase

04/11 a 07/11: Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), Ensino Fundamental – Última fase

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues