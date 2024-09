CLDF premia vencedores da 2ª edição do Prêmio Paulo Freire de Educação

CB Correio Braziliense

Gabriel Magno no Plenário na última edição do prêmio, em setembro de 2023. - (crédito: Jorge Monicci)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará, nessa quinta-feira (26/9) às 19h, a cerimônia de entrega da segunda edição do Prêmio Paulo Freire de Educação, iniciativa da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), para homenagear projetos educacionais, de escolas públicas e privadas, que se destacaram por suas práticas inovadoras e transformadoras no ensino do DF. No total, foram 264 projetos premiados, 25 destaques, 839 moções individuais de autores e coautores e 35 Instituições e várias unidades escolares. Veja a lista de premiados.

A cerimônia será realizada no auditório da Casa e contará com a presença de educadores, gestores, estudantes, autoridades, representantes de entidades da área educacional e da comunidade em geral. O 2° prêmio Paulo Freire de Educação visa incentivar a produção de boas práticas que possam servir de exemplo e inspiração para outras escolas, alunos, professores e instituições de ensino. As experiências vencedoras tornam-se referência para a comunidade educacional e reforçam a importância de investir em métodos pedagógicos que promovam a inclusão, a participação e o protagonismo dos estudantes.

“A premiação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho de profissionais que se dedicam à promoção de uma educação de qualidade, inclusiva e transformadora, seguindo os princípios do educador Paulo Freire, patrono da Educação no Brasil”, afirma o presidente da Cesc, deputado Gabriel Magno (PT).

Durante a cerimônia, os vencedores receberão troféus e certificados, e seus projetos serão apresentados ao público, permitindo a troca de experiências e o compartilhamento de ideias que podem contribuir para a melhoria da educação no Distrito Federal.

“O premio é um tributo ao trabalho de educadores que, com criatividade e empenho, têm feito a diferença na vida de estudantes brasilenses, reforçando o papel da educação como ferramenta de emancipação e construção de cidadania”, avalia Gabriel. A cerimônia de entrega do Prêmio Paulo Freire de Educação será aberta ao público e contará com transmissão ao vivo pelo Canal da CLDF no YouTube.