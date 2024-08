CLDF elege nova Mesa Diretora para biênio 2025-2026; veja composição

O deputado Wellington Luiz (MDB) foi eleito presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para o biênio 2025-2026. Sua candidatura recebeu 23 votos favoráveis, com uma ausência entre os parlamentares.

Além de Wellington, os parlamentares mantiveram Ricardo Vale (PT) como vice-presidente. Havia a expectativa de que o Partido Liberal (PL), que almejava a vaga, se abstivesse de votar no petista. Apesar das especulações, os parlamentares acabaram apoiando Ricardo Vale.

Para a segunda vice-presidência, a deputada Paula Belmonte (Cidadania) assumirá o cargo. Conforme revelado pela coluna Eixo Capital, haverá uma mudança na liderança do governo: o atual líder, Robério Negreiros (PSD), ficará com a recém-criada 4ª Secretaria, e o deputado Hermeto (MDB) assumirá a liderança. Essas mudanças ocorrerão a partir de janeiro do próximo ano.

Modificações

A eleição da nova Mesa Diretora foi realizada quatro meses antes do tradicional, que ocorreria em dezembro. A medida visa desafogar o calendário da CLDF no final do ano.

Para que a modificação fosse possível, os distritais precisaram alterar dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal e o regimento interno da CLDF. Confira como ficou a nova composição:

Wellington Luiz (MDB) segue como presidente;

Ricardo Vale (PT) segue como vice-presidência;

1ª Secretaria fica com Pastor Daniel de Castro (PP);

2ª Secretaria fica com Roosevelt Vilela (PL);

3ª Secretaria fica com Martins Machado (Republicanos);

4ª Secretaria fica com Robério Negreiros (PSD);

Corregedoria da Casa fica com Joaquim Roriz Neto (PL);

Liderança de governo fica com Hermeto (MDB).