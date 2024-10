Ex-BBB João Pedrosa anuncia segunda temporada da websérie Vida de Professor

CB Correio Braziliense

Professor João Luiz Pedrosa, formado em geografia pela Universidade Federal de Juíz de Fora (UFJF) - (crédito: Leonardo Tavares)

Victor Rogério*

O professor e influenciador João Pedrosa anunciou que lançará a segunda temporada da websérie Vida de Professor em dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor. Os episódios reúnem diversos depoimentos de educadores que contam suas conquistas e dificuldades ao longo da profissão. Os novos episódios serão disponibilizados semanalmente nos perfis do Instagram e do TikTok do apresentador.

A série é uma produção independente, sem fins lucrativos, que visa homenagear todos os professores que dedicam suas vidas à educação, enfrentando obstáculos e transformando a realidade de milhares de estudantes. "Queremos que cada episódio seja uma forma de reconhecimento e valorização dos professores. Precisamos destacar a importância desses profissionais na formação de nossas futuras gerações", diz João Pedrosa.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá