Aluno do Colégios Seriös conquista ouro no Campeonato Brasiliense de Atletismo

Gustavo Campana leva ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa Sub-16 - (crédito: João Natividade)

Fabio Nakashima*

Oito atletas da equipe de atletismo do Colégio Seriös participaram do Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa Sub-16, realizado no período de 5 e 6 de outubro. Com desempenho de destaque, Gustavo Campana, em sua estreia na modalidade, conquistou a medalha de ouro no salto em altura, com um salto de 1,59m.

Além de garantir o primeiro lugar, conquistou a melhor marca do Distrito Federal em 2024, e assegurou sua vaga para o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16, que ocorrerá em João Pessoa (PB), entre 1º e 3 de novembro. Gustavo também subiu ao pódio com a medalha de bronze nos 300 metros com barreiras.

O professor João Natividade, técnico de atletismo do Colégio Seriös, destacou a importância da dedicação e do comprometimento do atleta ao longo de seu período de preparação. Agora, Gustavo passará por uma preparação intensiva para o próximo campeonato.

"O desempenho do Gustavo no Campeonato Brasiliense reflete a dedicação e o foco que ele tem nos treinos, além da confiança que depositou nas estratégias da equipe técnica. Vamos intensificar sua rotina de treinos, cuidando de todos os aspectos físicos, técnicos e psicológicos, para chegarmos ao Campeonato Brasileiro com as melhores condições possíveis”, ressalta.