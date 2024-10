Censo: mais alunos cotistas concluem a graduação em comparação com não cotistas

CG Camilla Germano

Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2023 - (crédito: Gomez)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quinta-feira (3/10), os resultados do Censo da Educação Superior 2023 que revelam uma taxa de conclusão do ensino superior 10 pontos percentuais maior de alunos cotistas do que dos não cotistas.

De acordo com o documento, 51% dos alunos cotistas da rede federal de ensino do Brasil concluíram os cursos, enquanto o índice de não cotistas foi de 41%.

Leia também: USP tem que garantir matrícula de aluno não considerado pardo

Além disso, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tiveram impacto positivo no índice de conclusão. 58% dos beneficiários do Prouni, por exemplo, terminaram o curso em 2023. Apenas 36% dos que não participam do programa concluíram o curso.

Já o índice de conclusão entre aqueles que usaram o Fies foi 15 pontos percentuais acima do de quem não utiliza o auxílio: 49% contra 34%.

“Os dados nos mostraram que o caminho é cuidar desses estudantes, especialmente dos que mais precisam, porque eles respondem, eles dão resultado quando instados a entrar na educação superior. A gente dá uma chance para esses estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas, e eles respondem", destacou o ministro da Educação substituto, Leonardo Barchini, em comunicado do Inep.

Leonardo indica ainda que esses dados justificam um "desenho" de novos programas de concessão de benefícios de assistência estudantil para esses estudantes.