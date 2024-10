Pesquisa revela a influência dos professores na vida dos ex-alunos

CB Correio Braziliense

Dia do professor: educadores tornaram quatro em cada 10 brasileiros mais empáticos e disciplinados, diz estudo - (crédito: Getty Images)

“Quais das suas características e atitudes atuais foram influenciadas pelo trabalho dos professores com quem já teve contato?” Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15/10), a plataforma on-line de idiomas Preply fez essa pergunta a 500 pessoas de todas as regiões do país, investigando as experiências mais inspiradoras da população enquanto estudantes, seja na escola ou faculdade. Ao todo, foram 10 questões, que exploraram as lições, aprendizados e características mais marcantes de seus educadores.

Entre os três principais bons exemplos aprendidos em sala de aula, estão: disciplina e organização (42%), empatia em relação aos outros (40,4%) e pensamento crítico (38,4%), Já profissionalmente, para cinco em cada 10 entrevistados, a maior lição deixada pelos educadores está relacionada à aprendizagem contínua, que lidera o pódio dos maiores ensinamentos ao lado da importância do trabalho em equipe (44,4%).

Mais do que um profissional que ensina, o estudo da Preply evidencia que, em meio a tantas trocas diárias com seus alunos, é comum que um bom professor se torne, para aqueles com quem convive, alguém que inspira, por sua postura de trabalho, habilidades para ensinar ou até mesmo certos traços da própria personalidade. Quando perguntados sobre as experiências pessoais com educadores diversos, 85,8% disseram ter convivido ao menos com um professor inspirador durante a infância ou adolescência, cujo entusiasmo e paixão pelo que ensinava (56,8%), bem como a maneira criativa de compartilhar o conhecimento (50,5%), se transformaram, durante as aulas, em razões para admiração geral.

Para a maior parte dos ouvidos, qualificadores como “sábios” (61,4%), “criativos” (48,4%) e “divertidos” (46,8%) são os que melhor resumiriam o perfil de seus professores do passado, atrás apenas do adjetivo que mais apareceu nas respostas dos entrevistados: “motivadores” (62,2%).

Enquanto agentes de transformação, alguns ensinamentos dos professores tendem a perdurar por anos, impactando das escolhas pessoais à forma como seus alunos lidarão com os demais no mercado de trabalho. Segundo a pesquisa da Preply, 42% dos brasileiros são mais disciplinados graças à influência dos profissionais de educação, que também os ajudaram a ser pessoas empáticas (40,4%) e a pensarem criticamente (38,4%).

Já quanto ao impacto do ofício dos professores em suas carreiras, conforme evidenciam os ouvidos, não parar de aprender (47,8%) talvez seja a máxima mais importante, ao lado da importância do trabalho em equipe (44,4%), a motivação para ser um profissional melhor (44,2%), a organização e planejamento (44%) e uma lição essencial para um bom relacionamento entre líderes, clientes e colegas de trabalho: ética e integridade, presente em quatro em cada 10 respostas. Confira a pesquisa na íntegra aqui.