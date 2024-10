Vice-líder do governo na Câmara propõe criação de comissão para investigar Enel em SP

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Alencar Santana (PT-SP), protocolou nesta segunda-feira (14/10) dois requerimentos em que propõe a criação de uma comissão externa e de uma subcomissão na Comissão de Fiscalização e Controle para investigar a situação da Enel em São Paulo.

Cerca de 400 mil imóveis seguem sem luz até as 14h desta segunda-feira. Desse total, 283 mil ficam na capital paulista, a maioria na Zona Sul, nos bairros de Santo Amaro, Jabaquara, Pedreira e Campo Limpo.

“O acompanhamento da falha na prestação dos serviços que ocorre na maior metrópole brasileira, suas repercussões e soluções é essencial para que, além de garantir a dignidade do povo paulista e ressarcimento dos danos, sirva de aprendizado para que esta Câmara dos Deputados avalie os rumos do mercado de energia elétrica no Brasil”, diz uma das justificativas do requerimento.

Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estabeleceu um prazo de três dias para que a concessionária Enel restabeleça o fornecimento de energia em todo o estado.

Mais de 1 milhão de imóveis ficaram sem luz desde sexta-feira (11), quando um temporal atingiu a região. Segundo a Defesa Civil, sete pessoas morreram na Região Metropolitana e no interior do estado.