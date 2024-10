Adolescente ataca escola na Bahia com arma de fogo e mata três alunos

EE Eduarda Esposito

A tragédia ocorreu no Colégio Municipal Dom Pedro I em um povoado da zona rural da cidade de Heliópolis (BA) na tarde da última sexta-feira (18) - (crédito: Alberto Maraux)

Quatro pessoas morreram em um ataque com arma de fogo no Colégio Municipal Dom Pedro I na tarde da última sexta-feira (18). A tragédia aconteceu em um povoado da zona rural da cidade de Heliópolis (BA). Um aluno de 14 anos da instituição usou um revólver para atingir três colegas e disparou contra si em seguida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheu a arma usada no ataque. A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) afirmou que o DPT fará a perícia do revólver, das munições e outros itens encontrados no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Tragédia

Em resposta ao ocorrido, equipes da Secretaria de Segurança, das polícias Militar e Civil, do Ministério Público e da Prefeitura de Heliópolis traçaram estratégias para apoiar os alunos, professores e funcionários do colégio, além da comunidade do distrito. De acordo com a SSP, “o foco principal é o atendimento psicológico aos alunos, com apoio do Conselho Tutelar”.

O titular da Delegacia Territorial (DT) de Heliópolis, delegado Thiago Alves Cunha, explicou que além da arma utilizada, aparelhos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícias. “Ouvimos três testemunhas e trabalhamos, em parceria com o DPT, para esclarecer as circunstâncias do crime”, afirmou.

O promotor Alison Andrade, da 3ª Promotoria de Cícero Dantas, ressaltou que é prioridade cuidar da população da Serra dos Correias. “Esse caso mobilizou todo o estado e vamos trabalhar para acolher todos que sofreram diretamente e indiretamente”, completou. O prefeito de Heliópolis, José Mendonça Dantas, também garantiu assistência para todas as famílias, professores e funcionários do Colégio Dom Pedro I.

Repercussão

Em publicação conjunta nas redes sociais, o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Justiça (MJ) e CanalGov, afirmaram que enviarão uma equipe de psicólogos especialistas em emergências e desastres após o caso. “Liguei para o governador, Jerônimo Rodrigues, e para o prefeito Mendonça e coloquei o Ministério da Educação à inteira disposição”, escreveu o ministro Camilo Santana na noite de sexta-feira (18) nas redes sociais.

Em nota, o MJ também lamentou a tragédia ocorrida e afirmou que auxiliará na investigação do caso. “O Ministério está em contato com as autoridades locais para prestar todo o apoio necessário para a apuração do caso. Por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), o MJSP auxiliará os investigadores para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível”, informou.

Também nas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o ocorrido, informou que pediu total atenção ao episódio e decretou luto oficial no estado de três dias. "Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes”, lamentou.

“Determinei à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato. Já estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do Governo do Estado. Decretei luto oficial de três dias na Bahia pelas vidas dos quatro jovens de Heliópolis. Que Deus conforte suas famílias, amigos e toda a comunidade. Minha solidariedade diante dessa perda irreparável”, declarou.