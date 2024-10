Dez crianças são hospitalizadas após terem contato com veneno de rato em creche

RP Raphaela Peixoto

"O quadro é estável e elas passarão por nova avaliação antes de receberem alta", informou a secretaria - (crédito: Reprodução/Google)

Dez crianças ede 2 a 3 anos tiveram contato com veneno de rato no Centro de Educação Infantil (CEI) Diret Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo e tiveram que ser hospitalizadas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (21/10).

Elas tiveram contato com a substância enquanto brincavam em uma área próxima ao parquinho da creche. À TV Globo, as mães dos alunos relataram que nenhuma das crianças apresentou sintomas graves. No entanto, duas alegaram ter dor de barriga passageira e febre.



A Secretaria Municipal de Educação (SME), em nota, afirmou que "a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico". A SME também assegurou que não houve ingestão do veneno.

Leia também: Atletas que morreram em acidente terão velório coletivo em Pelotas

Ainda de acordo com a nota, as crianças foram prontamente atendidas e receberão alta na manhã desta terça-feira (22/10). "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lamenta o ocorrido e informa que toda unidade escolar está prestando o suporte às famílias", ressaltou a nota.

Ainda segundo o texto, a escola informou que, em julho, unidade escolar passou por desratização. Na ocasião, foram instaladas armadilhas em locais aos quais as crianças não tinham acesso. A SME também assegurou que a Diretoria Regional de Educação (DRE) abriu um processo de apuração. "Todas as medidas cabíveis serão tomadas", frisou a secretaria.