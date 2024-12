Crianças de creche do Sudoeste recriam obras do artista Romero Britto

CB Correio Braziliense

Creche Clubinho, no Sudoeste, promove atividades artísticas para desenvolver a criatividade da criançada - (crédito: Arquivo pessoal)

A 1ª Mostra de Artes da creche Clubinho, no Sudoeste, reuniu pais e filhos em uma ocasião em que as crianças puderam recriar as obras do famoso artista Romero Britto. O evento ocorreu na última sexta-feira (29/11) no jardim do Clubinho.

Com muita criatividade e dedicação, os pequenos artistas, das turminhas de bebês a partir de 4 meses até os maiores de 4 anos, puderam explorar diferentes combinações de cores, estimulando sua percepção sensorial e incentivando a expressão individual por meio da arte.