Creche na Estrutural celebra quatro anos com ação social neste sábado (5/10)

Neste sábado (5/10), será realizada uma ação em homenagem às mães da Santa Luzia, na Cidade Estrutural, a partir das 15h30, na Creche Guerreiros da Alegria, que celebra quatro anos de atividades. Desde sua inauguração, a creche atende cerca de 60 crianças de um a cinco anos, sustentando-se exclusivamente por doações de voluntários.



Carmélia Teixeira, fundadora e dirigente da Creche Guerreiros da Alegria, foi agraciada com o Prêmio Engenho Mulher 2024, em reconhecimento à sua valiosa contribuição à comunidade.

A programação do evento incluirá aula livre de dança, com a professora de balé e coreógrafa Thaís Fischer; palestra sobre Direitos das Mulheres no Trabalho e na Família, com a equipe da advogada Danielle Moreira; oportunidades de capacitação profissional, conduzidas por Rejane Pacheco, dirigente do Instituto Reciclando Sons, que oferece formação para mulheres na Estrutural; apresentações musicais com Gabriel Oliveira (sertanejo) e a maestra e musicista Rejane Pacheco (MPB). No encerramento, haverá lanche e entrega de uma cesta de alimentos para cada mãe participante do evento.

Durante o evento, um grupo de voluntários estará disponível para ajudar as participantes na elaboração de currículos voltados ao mercado de trabalho.

Quem estiver interessado em contribuir ou participar do evento pode entrar em contato com Kátia Cubel pelo celular (61) 99187-9581.