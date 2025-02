Após Lei 15.100, alunos trocam celular por forró em escola no Ceará

LP Lara Perpétuo

Sem celular, estudantes de escola de ensino médio no interior do Ceará dançam forró no intervalo das aulas - (crédito: Georgeliano Ferreira/Material cedido ao Correio)

Estudantes do Brasil inteiro tiveram de achar outro jeito de se divertir nos intervalos após a restrição do uso de aparelhos celulares em escolas, com a sanção da Lei 15.100. Em vídeo que viralizou nas redes sociais e foi fornecido ao Correio pelo professor Georgeliano Ferreira, alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (E.E.M.T.I.) Cônego Luiz Braga Rocha, no interior do Ceará, escolheram dançar forró durante a pausa entre as aulas. Leia também: Ano letivo começa sem celulares nas escolas

Sancionada em janeiro deste ano, a nova norma restringe o uso de dispositivos eletrônicos portáteis — inclusive no recreio — em instituições de ensino públicas e privadas. Nas últimas semanas, com o retorno do período escolar ao redor do país, crianças e adolescentes têm feito sucesso na internet ao mostrarem de que formas estão lidando com a novidade.