Livro alemão diz que criança brasileira não estuda e procura comida no lixo

LP Lara Perpétuo

Livro didático alemão traz personagem brasileiro que diz que não vai à escola e procura comida no lixo - (crédito: Reprodução/'ABC der Tiere – Sprachbuch 4')

A Embaixada do Brasil em Berlim publicou nesta quinta-feira (13/2) uma nota em que repudia um trecho de um “livro pretensamente didático” alemão que reforça preconceitos e estereótipos acerca do povo brasileiro. Na publicação em questão, uma criança do Rio de Janeiro é descrita como alguém que não estuda, se alimenta de que procura no lixo e sonha em ser jogador de futebol.

Em comunicado publicado no Instagram, a editora Mildenberger — responsável pelo ABC der Tiere – Sprachbuch 4 (no português, ABC dos animais – livro de linguagens 4), em uso em escolas da Alemanha — assume a responsabilidade pelo trecho preconceituoso e anuncia que nova página que atualiza a anterior está disponível para download.

O conteúdo original traz a apresentação de um personagem fictício de nome Marco. “Olá, meu nome é Marco”, diz a fala dele no livro. “Eu moro no Rio de Janeiro/Brasil. Eu não vou à escola. Pela manhã, procuro por restos de comida em latas de lixo. Eu quero ser um jogador profissional de futebol.” Livro didático alemão traz personagem brasileiro que diz que não vai à escola e procura comida no lixo (foto: Reprodução/'ABC der Tiere – Sprachbuch 4') Leia também: Visão do Correio: Ataques xenófobos ameaçam brasileiros

Segundo a representação brasileira na capital alemã, a injustiça é um grave problema no Brasil, mas “vem sendo enfrentado por sucessivos governos brasileiros ao longo das últimas décadas” e, portanto, a taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2023, chega a 99,4%.

Assim, reforça a embaixada, “os esforços empreendidos para garantir que crianças tenham acesso adequado à educação e saúde são reconhecidos como referência para outros países em desenvolvimento pelo Banco Mundial, pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) e pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura)”.

Além disso, informa que a gestão do presidente Lula atribui grande relevância à educação e à fome desde o primeiro mandato. “A implementação de grande número de políticas públicas de longo prazo (como os programas 'Bolsa Família', 'Criança Alfabetizada', 'Escola em Tempo Integral' e 'Proinfância') tem permitido significativos avanços no acesso à educação de qualidade, na luta contra a pobreza e o combate à fome.” Leia também: Alfabetizados no país são 93%, mostra Censo

O programa de merenda escolar, inclusive, “tem sido mencionado como referência pelas competentes autoridades do governo alemão”; e o Bolsa Família realiza “acompanhamento do estado nutricional para crianças menores de sete anos, além de frequência escolar mínima para crianças e adolescentes de 4 a 18 anos”.

As informações trazidas pela embaixada, que diz lamentar “a abordagem insensível e pouco informada da editora Mildenberger no livro em questão”, desmentem o estereótipo propagado pela obra utilizada nas escolas alemãs. “Para além da dificuldade em entender como texto dessa natureza possa ter a pretensão de ser didático, preocupa o impacto em crianças de sua exposição a estereótipos e preconceitos sobre outros países”, reforça.

Na página atualizada, disponibilizada pela editora nesta quinta após a repercussão negativa, o personagem Marco tem nova apresentação. “Olá, meu nome é Marco. Eu moro no Rio de Janeiro/Brasil. Minha disciplina favorita é ‘esportes’. Eu gosto de jogar futebol com outras crianças. Meu sonho é me tornar um jogador profissional de futebol.”

“Nós assumimos a responsabilidade”, diz a manifestação publicada pela empresa no Instagram. “Recebemos feedback válido sobre a retratação de uma criança brasileira em um de nossos livros escolares. Nunca foi nossa intenção reforçar estereótipos negativos ou transmitir uma representação unilateral. Lamentamos que isto tenha acontecido.”

A editora pede “sinceras desculpas à comunidade brasileira e a todos os leitores afetados” e afirma que, além da página atualizada e disponibilizada de forma imediata, vai rever todo o material. “Nosso objetivo é capacitar as crianças na abertura e respeito por um mundo diversificado e culturas diferentes”, informa. “Agradecemos as dicas e empenho — porque somente através do diálogo podemos aprender e melhorar juntos.”