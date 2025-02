Veículo avança contra multidão e deixa 28 feridos em Munique

Um solicitante de asilo afegão foi preso acusado de lançar um carro contra uma multidão na cidade alemã de Munique nesta quinta-feira (13/2), em um incidente que deixou pelo menos 28 pessoas feridas e que as autoridades locais disseram ter sido "provavelmente um atentado".

"Provavelmente é um atentado. Há muitos fatores que apontam nessa direção", disse o primeiro-ministro do estado da Baviera, Markus Soeder, aos repórteres no local.

O ataque ocorreu poucos dias antes das eleições legislativas alemãs de 23 de fevereiro, dominadas pela questão migratória.

Nas eleições, o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode obter mais de 20% dos votos, o dobro do que obteve em 2021, de acordo com as últimas pesquisas.

O subchefe da polícia local, Christian Huber, afirmou que o suspeito foi preso no local e disse que ele é um solicitante de asilo afegão de 24 anos. Mas não comentou se foi um ato voluntário ou não.

"Não posso dar mais detalhes no momento. Caberá à investigação esclarecê-los", disse ele.

O chefe de governo alemão, o social-democrata Olaf Scholz, condenou o ataque como um ato "horrendo".

"Este criminoso não pode contar com nenhum tipo de clemência. Ele deve ser punido e deve deixar o país", disse o chanceler aos repórteres.

De acordo com informações preliminares, o acusado, que dirigia um Mini Cooper, atropelou um grupo de pessoas que se manifestavam convocadas pelo sindicato do setor de serviços Verdi.

O sindicato disse estar "chocado" com o que aconteceu e condenou o que chamou de "atentado" contra os manifestantes.

De acordo com o último balanço, 28 pessoas ficaram feridas, várias delas em estado grave. Algumas estão entre a vida e a morte e entre os feridos há crianças.

Um jornalista da AFP que foi ao local viu o Mini Cooper e um homem ferido consciente sendo levado para uma ambulância.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, afirmou que o suposto ataque não estava relacionado à Conferência de Segurança de Munique, que reúne a nata da diplomacia mundial de sexta a domingo na cidade.

Entre outros, a reunião contará com a presença do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Também houve um ataque com faca recentemente na Baviera, em 22 de janeiro, na localidade de Aschaffenburg.

Um afegão em situação irregular e com problemas psiquiátricos atacou um grupo de crianças em um parque e matou duas pessoas, um menino de dois anos e um transeunte de 41 anos que tentou intervir.