Velório de Helena Pereira, funcionária do colégio Ciman, será nesta quinta-feira (20/2)

LC Lara Costa* MR Marina Rodrigues

Helena da Silva Pereira Filha trabalhou por 25 anos no Ciman - (crédito: Divulgação)

Faleceu nessa terça-feira (18/2) Helena da Silva Pereira Filha, 60 anos, assistente administrativa do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman) da unidade Octogonal. O velório será nesta quinta-feira (20/2) a partir das 9h, na capela 2, com sepultamento previsto para 11h30, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi divulgada no perfil do colégio no Instagram. “Com muito pesar, o Colégio Ciman comunica o falecimento da colaboradora Helena da Silva Pereira Filha, que, por quase 25 anos, compartilhou conosco sua dedicação, seus talentos, sua força e sua alegria. A comunidade escolar se solidariza com a família e os amigos neste momento de profunda tristeza para todos nós, desejando que Deus conforte os corações diante desta dor e a receba em amor e paz”, diz a nota.

“A Helena, nesses 25 anos, sempre foi uma profissional dedicada e incansável. Certamente, ela marcou a vida de muitos colegas e alunos da nossa comunidade, e a sua partida inesperada será sentida por todos nós. Nosso colégio será eternamente grato por sua contribuição e carinho”, disse ao Correio o professor Atef Aissami, também diretor-geral da instituição.