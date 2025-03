Prova de bolsa da rede de ensino Elite ocorre no próximo sábado (15/3)

CB Correio Braziliense

Sede do Colégio Elite na unidade de Ceilândia. - (crédito: Divulgação)

O Elite Rede de Ensino promove, no próximo sábado (15/3), uma prova de bolsas para estudantes do ensino fundamental e médio conquistarem descontos de 5% a 95% nas mensalidades. As inscrições para o Bolsão 2025 podem ser feitas pelo site https://ensinoelite.com.br/bolsao2025/ ou diretamente em uma das unidades da rede: https://ensinoelite.com.br/unidades/.

Os testes aplicados têm o objetivo de avaliar as habilidades de leitura, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e a capacidade de resolver problemas situacionais, identificando alunos com potencial e disposição para se desenvolverem na instituição, independentemente de seu histórico escolar. Mais informações podem ser conferidas no edital: https://bit.ly/41KeGYO.

Por meio do Bolsão, os estudantes podem participar de uma prova com 25 questões e ter a oportunidade de ingressar nas turmas do ensino fundamental (anos finais), além de cursos livres. Já os alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental (anos iniciais) realizam uma prova diagnóstica com 16 questões, com foco na integração à escola.

Para os alunos da educação infantil e do 1º e 2º ano do ensino fundamental (anos iniciais), é oferecida a “Experiência Elite”. Nessa modalidade, não são aplicadas provas quantitativas, mas, sim, uma vivência interativa com atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, adequadas à faixa etária. A dinâmica permite conhecer melhor as crianças e criar um ambiente acolhedor para que os pequenos candidatos se familiarizem com a escola, enquanto são identificados habilidades e conhecimentos prévios.