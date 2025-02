Celular nas escolas: MEC lança guias para uso consciente dos aparelhos

VT Vitória Torres

A presença do celular nas salas de aula, mesmo sem uso, pode prejudicar a concentração e o desenvolvimento dos estudantes, além de aumentar a exposição a conteúdos inadequados e situações de risco. É o que defende o Ministério da Educação (MEC), que lançou dois guias que orientam escolas e redes de ensino sobre o uso consciente dos aparelhos no ambiente escolar. As publicações abordam os benefícios e desafios das telas no processo de aprendizagem e propõem estratégias para um uso pedagógico responsável dos dispositivos móveis.

O foco dos guias, disponibilizados na última sexta-feira (31/1), é evitar os impactos negativos do uso excessivo de celulares, como a distração e a redução das interações sociais entre os alunos. De acordo com o MEC, o uso excessivo dos aparelhos também está relacionado ao aumento de transtornos mentais e à dependência tecnológica.

A sanção da Lei nº 15.100/2025, em janeiro deste ano, regulamentou o uso de celulares e tablets nas escolas da educação básica, proibindo seu uso durante aulas, recreios e intervalos, exceto quando for com fins pedagógicos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou, em webinário transmitido pelo canal do MEC no YouTube, a importância de equilibrar o uso da tecnologia, protegendo as crianças e garantindo que a escola continue sendo um ambiente de aprendizado e interação social.

Os guias, disponíveis na plataforma MEC RED, são direcionados tanto às escolas quanto às redes de ensino, com o objetivo de sensibilizar profissionais de educação sobre o impacto dos celulares e auxiliar no planejamento pedagógico para a integração dessas ferramentas no ensino de forma estratégica. O material também apresenta exemplos de escolas no Brasil e no exterior que implementaram restrições ao uso de aparelhos móveis, com foco no bem-estar dos alunos.

O MEC acredita que, quando usado de forma planejada e responsável, o celular pode ser uma ferramenta válida para ampliar o acesso à educação e as práticas de ensino, principalmente em contextos de desigualdade. Além disso, o guia reforça a importância da educação digital e midiática para desenvolver habilidades críticas e cidadãs no uso da tecnologia.

Os guias estão disponíveis para download aqui e podem ser acessados por escolas e redes de ensino interessadas em implementar essas estratégias em suas unidades.



