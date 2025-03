Mais de 40 alunos usam a mesma agulha em aula no colégio

RP Raphaela Peixoto

Os alunos participavam de uma aula de Práticas Experimentais em Ciências - (crédito: Hush Naidoo Jade Photography/Unsplash)

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga a conduta de um professor de química que utilizou a mesma agulha para realizar testes sanguíneos em mais de 40 alunos. Em nota, a corporação afirmou que "o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Laranja da Terra. Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".

De acordo com informações do portal g1, o incidente ocorreu na sexta-feira (14), em uma escola estadual de Laranja da Terra, na região serrana do estado. Testes para doenças infecciosas foram realizados tanto nos estudantes quanto no professor. Os resultados, até o momento, deram negativos. Eles repetirão os exames em 30 dias, conforme a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

Os estudantes, de 16 e 17 anos, estão matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio. O professor responsável pela atividade acabou demitido. Segundo relatos obtidos pelo g1, os alunos participavam de uma aula de Práticas Experimentais em Ciências, quando o professor conduziu um exercício para ensinar como identificar o tipo sanguíneo. Os adolescentes ainda relataram que, após o ocorrido, eles começaram a ser alvo de discriminação na escola devido à possibilidade de terem sido infectados durante o procedimento.

Leia também: Seis pessoas são denunciadas por envolvimento na morte de delator do PCC

Na segunda-feira (17/3), uma reunião foi realizada com pais e alunos da escola, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para esclarecer os detalhes do ocorrido. A Sedu afirmou que, conforme protocolo, os alunos serão monitorados e realizarão novos testes sanguíneos dentro de 30 dias.