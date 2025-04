Conif e ConTIC premiarão projetos de estudantes dos institutos federais

CB Correio Braziliense

Prêmio é feito em parceria com Telebrasil - (crédito: Ueslei Costa)

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC), em parceria com a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), lançaram o edital de 2025 do Prêmio Inova. As inscrições estão abertas até 6 de maio e podem ser feitas no site do Conif, as três melhores equipes apresentarão seus projetos durante o Painel Telebrasil 2025 entre 2 e 3 de setembro, em Brasília.

O projeto visa selecionar protótipos, construídos por meio de projetos de extensão ou pesquisa, que apresentem soluções e ou inovações voltadas ao desenvolvimento sustentável com uso de tecnologias de conectividade; e é destinado para estudantes de todos os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, assim como das escolas técnicas vinculadas às universidades federais, .



Além dos prazos, o documento também traz informações contendo os termos de participação e os pré-requisitos para os projetos. “Essa parceria tem levado os estudantes a terem contato com executivos de grandes empresas, gerando oportunidades únicas”, afirmou o presidente-executivo da ConTIC e da Telebrasil, Marcos Ferrari. “É muito importante para nós que esses alunos possam estar no Painel Telebrasil, do outro lado do balcão, tendo a oportunidade de apresentar e alavancar seus projetos”.

No lançamento do edital Ferrari lembrou que projetos apresentados nas outras edições dos prêmios conseguiram financiamento para saírem do papel e assim contribuírem para o desenvolvimento do país. “É uma oportunidade desenhada para a Rede Federal, fruto de uma parceria de sucesso, que valoriza o que tem sido feito nas nossas instituições com projetos de pesquisa e extensão”, destaca Ana Paula Giraux, presidente do Conif. Esse é o terceiro ano do prêmio Inova. No primeiro ano foram premiados projetos com soluções inovadoras para o agronegócio e no segundo ano os projetos com inovações para as áreas de saúde e bem-estar, agronegócio e gestão pública.