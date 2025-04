Taís Araújo revela que filho sofreu racismo em condomínio luxuoso

O herdeiro de Taís Araújo, João Vicente, de 14 anos, passou por momentos lamentáveis recentemente. Durante uma entrevista, a atriz revelou que o filho foi vítima de racismo em um condomínio luxuoso. O adolescente teria sido abordado por seguranças enquanto curtia férias no local.

“Recentemente, viajamos de férias, alugamos uma casa em um condomínio no Brasil e um segurança o parou. Ele e um amigo, um amigo preto também, os dois de bicicleta. Perguntou se eram moradores. Falei para ele que se fosse um menino branco, de olho azul, seria diferente”, revelou Taís.

Na sequência, a famosa pontuou que sempre chama a atenção do adolescente para evitar passar por tipos de situações como essa. Segundo Taís, andar bem vestido e com uma boa aparência não chama tanta a atenção de pessoas racistas.

No entanto, para João Vicente roupa não define quem a pessoa é. "Ele fala: ‘Até parece. Roupa não significa nada, não determina se a pessoa é boa ou não’. Ele vem com uns conceitos em que ele está certo. Não deveria significar nada, não determina se a pessoa é boa ou não’", comentou.

E seguiu com as declarações. "Ele vem com uns conceitos em que ele está certo. Não deveria significar nada mesmo. Mas falo: ‘Cara, neste país, isso vai te proteger’. Conversas dificílimas. É o desafio de criar crianças pretas no lugar de privilégio, né?”, concluiu.