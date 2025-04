IFB recebe projeto de educação midiática

CB Correio Braziliense

Projeto de educação midiática no IFB - (crédito: Divulgação/ IFB)

Estudantes dos câmpus Brasília e Ceilândia do Instituto Federal de Brasília (IFB) participam, a partir deste mês de abril, de atividades de educação midiática, em parceria com a Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB) e apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP/DF).

Desde 2022, o IFB apresenta iniciativas relacionadas à educação midiática, e a edição deste ano traz o projeto Letransmídia, voltado a estudantes do ensino médio de escolas públicas, que são convidados a participar de oficinas, bate-papos e uma pesquisa. Com isso, pretende-se gerar novas formas de fazer educação no Brasil e entender o que as gerações pesquisadas pensam sobre as mídias, desenvolvendo estratégias de letramento digital para responsáveis, professores e alunos.

O projeto vem sendo feito pela Rede de Pesquisa em Narrativas Midiáticas e Práticas Sociais, que envolve pesquisadores de comunicação, educação, pedagogia, letras, design e psicologia, de diversas instituições, como a UnB, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Para a professora da UnB e coordenadora do projeto, Carina Flexor, a iniciativa, que envolve, pela primeira vez, dois câmpus do IFB, é uma oportunidade para desenvolver habilidades e competências no meio digital: “Estamos muito animados com os possíveis resultados".

Christine Rebouças Lourenço, diretora-geral do IFB campus Brasília, defende a importância da análise e produção de conteúdo on-line de modo responsável. Assim, a educação midiática é essencial para identificar notícias falsas e compreender pontos de vista, “usando as tecnologias de forma ética e criativa”. Paulo Wanderley, diretor-geral do IFB campus Ceilândia, afirma que a atividade estimula os estudantes a buscarem mais informações, se tornando capazes de “tomar decisões conscientes e participar ativamente da sociedade".

Confira a programação das atividades:

IFB campus Brasília

Dia 11/4 (sexta-feira): A equipe de pesquisa do projeto Letransmídia apresentou o projeto aos estudantes e professores.

Dias 15 e 16/4 (Terça e quarta-feira): Os estudantes do IFB que quiserem continuar no projeto serão convocados para as Oficinas de Influenciadores Digitais e para as Oficinas de Games, que será a parte da pesquisa.

Dia 17/4 (quinta-feira): Alguns estudantes serão selecionados para participarem de entrevistas para conclusão da pesquisa.

IFB campus Ceilândia

Dia 17/4 (quinta-feira): Apresentação do projeto

Dia 22/4 (terça-feira): Aplicação do Questionário (manhã)

Dia 23/4 e 24/04 (quarta e quinta-feira): Oficinas (manhã)

Dia 25/4 (sexta-feira): Realização das entrevistas (manhã)