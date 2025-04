Professores do DF aprovam indicativo de greve para 27 de maio

JC Júlia Christine*

Em assembleia realizada nesta quarta-feira (23/4), a categoria do magistério público do Distrito Federal demonstrou força na luta por melhores condições de trabalho. Os professores e orientadores educacionais aprovaram o indicativo de greve para 27 de maio, data em que também ocorrerá uma nova assembleia geral com paralisação das atividades.

A manifestação, organizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF), reuniu aproximadamente 7 mil pessoas, segundo Letícia Montandon, diretora do sindicato e professora da rede pública. Além dos diretores do sindicato, o ato contou com a presença de parlamentares da Câmara Legislativa do DF e da Câmara dos Deputados, como Reginaldo Veras (PV-DF), Gabriel Magno (PT-DF) e Ricardo Vale (PT-DF), além do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Nesta terça-feira (22/4), também foi definido um cronograma de reuniões para apresentação de propostas, com vistas a mudanças significativas no plano de carreira. Entre os pontos debatidos, estão a redução dos padrões de progressão de 25 para 15, o aumento dos percentuais referentes à titulação e a ampliação das liberações para estudo. As reuniões estão agendadas para 6 e 20 de maio.

Novas ações estão previstas também para o dia 22/5, com assembleias regionais em todas as cidades do DF, com o objetivo de avaliar as propostas que serão apresentadas pelo GDF nas reuniões com o sindicato.

