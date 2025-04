Ibict abre inscrições para curso que forma jovens influenciadores da ciência

JC Júlia Christine*

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) está com inscrições abertas para o curso gratuito Influsciencers, voltado para jovens de 15 a 29 anos residentes no Distrito Federal. A iniciativa visa capacitar jovens líderes na comunicação científica, com o objetivo de combater a desinformação e promover a divulgação científica responsável.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviar um vídeo criativo de até um minuto, gravado na vertical, explicando por que desejam participar do programa. As inscrições estão abertas até 4 de maio, e o edital completo pode ser acessado em: https://l1nq.com/oAdOE.

O curso será realizado de forma híbrida, com encontros presenciais no auditório do Ibict, localizado no Edifício Unesco (próximo à estação 102 Sul do metrô), e sessões on-line por videoconferência entre 12 de maio e 25 de junho.

A formação abordará diversos temas, como produção de conteúdo digital (roteiro, gravação e edição), comunicação científica, identificação e combate às fake news, análise de algoritmos e estratégias de engajamento nas redes sociais. O objetivo é preparar os participantes para atuar como criadores de conteúdo com responsabilidade e embasamento científico.

O resultado com os selecionados será divulgado em 8 de maio no portal do Canal Ciência. Os estudantes que concluírem o curso com participação integral receberão certificação do Ibict.

