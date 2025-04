Ciee abre 724 vagas de estágio no Distrito Federal

MR Marina Rodrigues

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) foi responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho ao longo de 61 anos de existência - (crédito: Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) anunciou a abertura de 724 vagas de estágio no Distrito Federal. A maior parte das oportunidades são nas áreas administrativa (243), ensino médio (71), educação (43) e jurídica (36), mas também há chances para estudantes de comunicação, contabilidade, informática, arquitetura e engenharias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.ciee.org.br ou diretamente na sede do Ciee/DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste, em Brasília.

Além do DF, a instituição oferta alto número de vagas de estágio nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Ceará. Ao todo, são mais de 7.800 vagas abertas em todo o país nesta semana. Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado e cumprir os requisitos exigidos por cada vaga.

O programa de estágio do Ciee permite que estudantes tenham vivência prática em sua área de formação, conciliando teoria e experiência profissional. Já a aprendizagem profissional oferece capacitação técnica e cidadã a adolescentes em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo a qualificação e o vínculo com o mundo do trabalho.

A instituição também realiza oficinas, palestras, ações comunitárias e formações voltadas para populações em situação de risco, promovendo inclusão, protagonismo juvenil e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A atuação é pautada pelos princípios da responsabilidade social, da equidade e do combate à evasão escolar.

Para acompanhar as atualizações sobre processos seletivos, cursos e atividades gratuitas, os interessados podem seguir o Ciee nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e TikTok. Também é possível acessar mais informações no site ciee.online.