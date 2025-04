Pesquisadora da UnB investiga burnout em professores do Distrito Federal

CB Correio Braziliense

Participação é aberta para profissionais que trabalhem na escola por um ano, no mínimo - (crédito: Divulgação)

Alice Lopes Medeiros, mestranda do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB) está investigando como fatores do trabalho, da vida pessoal e do contexto social influenciam na saúde mental dos profissionais de educação. Para isso, a pesquisadora precisa ouvir professores da redes pública e particular e que estejam trabalhando na área há, pelo menos, um ano.

O estudo tem como objetivo identificar as variáveis sociodemográficas, laborais e algumas familiares, que foram constatadas em algumas outras pesquisas sobre o Burnout realizadas no Brasil, mas com especificidade nos professores da educação básica do Distrito Federal. "Eu e minha orientadora constatamos que, depois de uma longa revisão de literatura, há uma escassez muito grande de estudos em saúde ocupacional na região do Centro-Oeste", contextualiza.

A participação dos professores pode ser feita por meio da plataforma do Survey Monkey, assegurando a segurança dos dados dos participantes. A pesquisa segue o formato da coleta respeitando o animato e a privacidade do participante, devem aceitar o Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), preencher todos os campos do questionário e clicar no botão “pronto”, ao final, para o envio das respostas.

Além disso, para contribuir, é necessário dispor de cerca de 15 minutos para responder um questionário on-line. Para participar da pesquisa, acesse o link.