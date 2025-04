Lula e autoridades brasileiras vão ao velório do Papa Francisco

Lula chegou nesta sexta (25/4) a Roma e participou do velório do Papa Francisco. Ele também estará no funeral do pontífice, amanhã (26). - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta sexta-feira (25/4) no velório do Papa Francisco no Vaticano. Ele viajou a Roma, na Itália, para participar das cerimônias fúnebres, principalmente do funeral, que ocorre na manhã deste sábado (26/4).

Lula prestou homenagem ao pontífice, cujo corpo está exposto aos fiéis em um caixão aberto, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele foi acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, ministros e outras autoridades brasileiras

Durante a visita ao velório, estavam ao lado do presidente: a ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff, os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Mauro Vieira (Relações Internacionais), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o assessor especial da Presidência embaixador Celso Amorim.

"Eu e Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós", escreveu Lula sobre o velório em suas redes sociais.

Comitiva brasileira chego hoje a Roma

Lula desembarcou em Roma por volta das 13h10 no horário local (8h10 no horário de Brasília). Ao todo, a comitiva inclui 18 pessoas, incluindo os chefes dos Três Poderes, ministros e parlamentares.

Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, que também sediará a missa exequial amanhã, marcada para as 10h (5h em Brasília). Após a missa, o corpo do pontífice será levado em procissão para a Basílica de Santa Maria Maior, fora do Vaticano, em Roma, onde ele decidiu ser enterrado.

