Águas Claras (DF) recebe Feira de Intercâmbio em maio

O STB tem parceria com algumas das mais importantes instituições de ensino do mundo, além de ser recrutador exclusivo dos programas de trabalho da Walt Disney World Company na América Latina e única empresa brasileira parceira do New York Times Education. - (crédito: Divulgação)

O STB, consultoria especializada em educação internacional, promove a mais nova edição da Feira de Intercâmbio STB. O evento é gratuito e ocorre presencialmente em 10 de maio, das 10h às 17h, em Águas Claras, no Distrito Federal, no S4 Hotel, oferecendo descontos de até 40% para quem quer estudar fora do país. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://hubs.li/Q03k1YHj0.

Participarão do evento instituições internacionais como ILAC, Kaplan, ILSC, Three W, INTO, Capilano University, entre outras. Elas vão apresentar opções para quem deseja estudar no exterior, incluindo ensino médio (high school), graduação, pós-graduação, cursos de extensão, programas de férias para adolescentes, intercâmbio em família e experiências de voluntariado. Haverá ainda especialistas disponíveis para esclarecer dúvidas sobre os diversos tipos de cursos de idiomas oferecidos fora do país.

O STB possui duas unidades no Distrito Federal, localizadas em Brasília e em Águas Claras, o que demonstra o aumento do interesse por experiências educacionais fora do país na região. No ano passado, a unidade de Águas Claras teve um crescimento superior a 40% na busca por cursos de idiomas e de 54% em programas de ensino superior internacional (Higher Education). Já em Brasília, a procura por intercâmbios aumentou 14%, com destaque para a elevação de 27% nos cursos de idiomas, 25% no ensino médio no exterior (high school) e 17% nos programas de férias.