Instituto Neoenergia destina R$ 35 mi a projetos de impacto social; inscrições até 30/4 A partir do Programa de Editais de Credenciamento, serão fomentadas iniciativas nas áreas de arte e cultura, esporte feminino, saúde, assistência social e direitos humanos. Com apoio das leis de incentivo, editais valem em seis estados e no Distrito Federal