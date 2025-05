Mais do que números: o valor da matemática em carreiras de sucesso

CB Correio Braziliense

Professor de matemática Luiz Paulo de Freitas Camilo, do Colégio Bernoulli - (crédito: Arquivo pessoal)

* Por Luiz Paulo de Freitas Camilo, professor de matemática do Colégio Bernoulli

“Quando vou usar isso na vida?” Essa pergunta é frequente nas salas de aula de matemática. Muitas vezes, números, fórmulas e conceitos parecem distantes do cotidiano, mas são justamente eles que sustentam grande parte das conquistas humanas. O maior desafio dos educadores é mostrar aos alunos que compreender matemática é um investimento para a vida, especialmente frente às novas exigências do mercado de trabalho.

Vivemos uma era de dinamismo e automação acelerada, em que o acesso à tecnologia ocorre em poucos cliques. Empresas de todos os setores buscam profissionais capazes de pensar criticamente, analisar dados e solucionar problemas. A matemática básica sustenta competências essenciais para interpretar planilhas, compreender gráficos, calcular porcentagens e fundamentar análises numéricas, habilidades indispensáveis em processos produtivos, comerciais e estratégicos.

Não se trata apenas de áreas tradicionalmente ligadas às ciências exatas. A matemática é a base do desenvolvimento tecnológico em setores cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Inteligência artificial, segurança digital, detecção precoce de doenças e até o marketing têm, em sua estrutura, fundamentos matemáticos. Além disso, o raciocínio lógico e a habilidade de entender números diferenciam quem conquista as melhores oportunidades.

É relevante destacar que o avanço da inteligência artificial e de outras tecnologias impactará significativamente as competências exigidas no mercado de trabalho. O relatório Futuro dos Empregos 2025, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta que cerca de 40% das qualificações exigidas devem mudar. Habilidades tecnológicas em IA, big data e segurança cibernética terão rápido crescimento na demanda. E, uma combinação com criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade será cada vez mais crucial em um cenário de mudanças rápidas.

Nesse sentido, a matemática novamente se destaca. Ela também potencializa habilidades comportamentais valorizadas, como persistência na resolução de problemas complexos, desenvolvimento do pensamento crítico e autoconfiança para propor soluções inovadoras. Profissionais que dominam o básico diferenciam-se, pois são mais adaptáveis e eficientes diante de mudanças e adversidades.

Reconhecendo essa importância, professores podem utilizar recursos digitais, jogos, plataformas e simulações para tornar o ensino mais visual e conectado à realidade dos alunos. É fundamental ensinar com acolhimento e respeito ao ritmo de cada estudante, valorizando o desafio como parte do processo de aprendizagem.

Em resumo, uma educação matemática de qualidade prepara o aluno não apenas para exames, mas para as escolhas e demandas de uma vida profissional em constante evolução. Quanto mais seguros nos conceitos fundamentais, mais flexíveis e aptos se tornam para ingressar em qualquer carreira. Valorizar o ensino da matemática é apostar na autonomia, no pensamento crítico e na capacidade de inovar diante de um futuro em transformação.