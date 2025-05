Especialistas debatem novos itinerários do ensino médio em evento aberto ao público

CB Correio Braziliense

O Bernoulli 360° é um evento destinado para troca debates sobre a área da educação - (crédito: Bernoulli/Reprodução)

Em 4 de junho, o grupo educacional Bernoulli debaterá os novos parâmetros curriculares impostos aos itinerários formativos do ensino médio, publicados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). O evento on-line faz parte da iniciativa Bernoulli 360°, que visa o debate de temas de importância na educação brasileira, é destinado para professores e equipes gestoras do ensino médio, e ocorrerá às 15h por transmissão via youtube: Link de acesso.

O encontro visa esclarecer as dúvidas dos profissionais do ensino médio sobre o novo modelo de itinerários, trazendo uma explicação completa dos novos parâmetros, e colaborando com a implementação de planos para que as novas demandas do CNE sejam atendidas.

O evento contará com a presença de dois especialistas na área da educação, Márden de Pádua, gerente da assessoria pedagógica da Bernoulli, e Luciana Timoszczuk, que atua como assessora pedagógica no grupo educacional. Os dois estudiosos de diretrizes educacionais vão analisar com profundidade o novo documento do CNE, e orientar as instituições de ensino médio para o novo período de transição.