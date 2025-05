Pagamento da 2ª parcela do Pé-de-Meia começa nesta segunda (26)

JC Júlia Christine*

Valor será depositado em contas digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo da Caixa. - (crédito: Divulgação GOV)

O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta segunda-feira (26/5) o repasse da segunda parcela do incentivo-frequência do Programa Pé-de-Meia. Cerca de 3,4 milhões de alunos do ensino médio da rede pública vão receber R$ 200, desde que estejam com matrícula ativa e cumpram ao menos 80% de presença nas aulas.

Os depósitos serão feitos de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos estudantes, e vão até o início de junho. O valor será creditado automaticamente em contas poupança digitais abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos próprios beneficiários.

Para movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, é necessário ter 18 anos ou mais. Já os menores de idade precisam da autorização do responsável, que pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto diretamente em uma agência da Caixa.

Em abril, haviam sido pagos o incentivo pela matrícula e a primeira parcela do incentivo-frequência. Ao longo do ano, os estudantes poderão receber até dez parcelas mensais de R$ 200. Para ter direito, é preciso estar matriculado no ensino médio público e inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

O Pé-de-Meia tem como principal objetivo combater a evasão escolar, oferecendo apoio financeiro a jovens em situação de vulnerabilidade para que consigam concluir os estudos.

A consulta ao benefício pode ser feita pelos aplicativos Jornada do Estudante, Caixa Tem e Benefícios Sociais. Estudantes que ainda não acessaram suas contas devem receber orientações por meio do WhatsApp e do app Gov.br.

Veja o calendário dos pagamentos da segunda parcela:

26/05: nascidos em janeiro e fevereiro

27/05: nascidos em março e abril

28/05: nascidos em maio e junho

29/05: nascidos em julho e agosto

30/05: nascidos em setembro e outubro

31/05: nascidos em novembro e dezembro

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá