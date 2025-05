INSS adere ao CPNU para oferta de 300 cargos efetivos

AS Amanda S. Feitoza

05/05/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica/Brasil - Predio do INSS. Sede / agencia no Setor de Autaquia Sul. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A adesão do instituto reflete diretamente no aumento do número de vagas, que saiu de 3.352 para 3.652 — aumento de 300 vagas.

As oportunidades são para o cargo de Analista do Seguro Social, Analista Técnico de Justiça e Defesa, e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico. A seleção está em fase de estruturação. Ainda não há banca organizadora definida e o edital está previsto para sair em julho.

Leia também: Enem 2025: confira o prazo de inscrição e datas das provas

Os exames do CPNU estão agendados para 5 de outubro (provas objetivas) e 7 de dezembro (provas discursivas), com a divulgação do resultado definitivo prevista para fevereiro de 2026.