Manifestação de professores da rede pública chega à rodoviária

Professores da rede pública chegam à rodoviária - (crédito: Davi Cruz)

Manifestantes ligados ao Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) chegaram à Rodoviária do Plano Piloto e agora se concentram na plataforma C, onde seguem com o protesto nesta terça-feira (3/6).

A movimentação na rodoviária, um dos principais pontos de circulação da capital, chama a atenção de pedestres e de passageiros que passam pelo local e esperam o transporte.

A presença dos manifestantes no terminal pode gerar transtornos pontuais para quem utiliza o transporte público. Até o momento, o ato ocorre de forma pacífica, com acompanhamento de agentes de segurança.

Durante o protesto nesta terça-feira (3/6), professores afirmaram que os agentes de segurança do shopping onde fica localizada a sede da secretaria foram truculentos e utilizaram spray de pimenta para contê-los.

A SEEDF se posicionou a respeito da ocupação do hall de entrada de sua sede, localizada no Shopping ID, por um grupo de manifestantes ligados ao Sindicato dos Professores (Sinpro-DF).

Segundo a pasta, a ação, que aconteceu pela manhã, comprometeu o funcionamento da unidade. “A SEEDF reitera seu respeito ao direito constitucional à livre manifestação, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Contudo, considera que a forma como a ação foi realizada, impedindo o pleno funcionamento da sede administrativa, acabou por comprometer o atendimento e prejudicar diversos servidores que atuam na unidade, além de impactar a rotina de trabalho”, afirmou em nota.

A Secretaria também enfatizou que mantém uma postura de diálogo com a categoria. “Temos canais interlocução com o sindicato, como a Mesa de Negociação Permanente do GDF”, destacou. Entretanto, a pasta informou que, “em virtude da greve, as negociações foram suspensas”, ressaltou.