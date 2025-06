Prêmio Educador Nota 10: inscrições são prorrogadas para 22 de junho

CB Correio Braziliense

O Prêmio Educador Nota 10 premiou, ao longo das edições, 279 educadores - (crédito: Divulgação/Prêmio Educador Nota 10)

As inscrições para a 27ª edição do prêmio Educador Nota 10, que reconhece trabalhos educacionais de excelência realizados no ensino básico, foram prorrogadas para 22 de junho. Podem participar professores, orientadores, coordenadores e diretores de escolas públicas e privadas do país, que serão reconhecidos pela elaboração de projetos feitos em 2024 que visam a transformação social e melhora da educação brasileira. A inscrição é gratuita e pode ser solicitada por meio do site da iniciativa: premioeducadornota10.org/.

O prêmio, criado em 1998, é organizado pelo instituto SOMOS desde 2023, uma organização sem fins lucrativos comprometida com a democratização do acesso à informação. Ao longo de 26 anos, o Educador Nota 10 recebeu 86 mil projetos e premiou 279 educadores, que no total receberam por volta de R$ 3,5 milhões em premiações.

Os projetos inscritos vão ser examinados pelo Comitê Técnico Pedagógico, que vai separar os trabalhos em três eixos temáticos - direitos humanos, inovação e tecnologia, sustentabilidade, e vai definir os finalistas de cada tema, que serão divulgados em agosto de 2025. Os projetos vão ser avaliados de acordo com a sua contribuição com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Dos finalistas, a Banca do Comitê de Avaliação vai premiar apenas três projetos de cada categoria, onde os primeiros, segundos e terceiros colocados vão receber, respectivamente, o prêmio em dinheiro no valor de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsas integrais de pós-graduação, e terão acesso à Profs, plataforma de formação docente da SOMOS. O 1º lugar de cada uma das três categorias vai concorrer ao Educador do Ano, e a instituição do aluno vai receber uma bolsa no valor de R$ 25 mil.