Brasília é sede da reunião ministerial do Brics sobre educação

CB Correio Braziliense

Abertura da reunião do MEC com os ministros do BRICS - (crédito: Crédito: Luis Fortes/MEC)

A abertura da reunião ministerial do Brinc para a educação ocorreu na manhã desta quinta-feira (5/6) , no Palácio do Itamaraty. O evento é presidido pelo ministro brasileiro Camilo Santana. O MEC é um dos ministérios que conta com processos de consultas entre governos do Brics, em preparação para a Cúpula de Chefes de Estado que o Brasil sediará no mês de julho, no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o encontro, será adotada uma declaração conjunta que consolida os consensos obtidos em quatro temas: adoção ética da inteligência artificial na educação básica; avaliações na educação superior como passo para o reconhecimento mútuo de qualificações acadêmicas; consolidação da rede de universidades do BRICS; e formalização da aliança de instituições do Brics para educação profissional e tecnológica.

Para os atores da educação, a cooperação com os países do Brics, que além do Brasil, contam com Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiopia, Índia, Indonésia e Irã. Isso ajuda a abrir novas parcerias que fortalecem a autonomia e que podem agregar boas práticas para qualificar as políticas educacionais nacionais.

Às 16h30, o ministro apresentará os resultados da reunião e responderá perguntas.