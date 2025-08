Estudante é selecionada para programa de engenharia aerospacial nos Eua

CB Correio Braziliense

O programa acontece em Pensacola, Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

A estudante de escola pública em São Paulo, Giulia Costa Ferreira, 17, foi selecionada para participar do Nacional Flight Academy, programa internacional de imersão em voo e engenharia aeroespacial. A jovem foi selecionada pela Ong Junior Achievement (JA), para representar o país no treinamento em Pensacola, Estados Unidos. No total foram selecionados 15 alunos das Américas, que receberem bolsas de estudo, no valor de US$ 1.700 cada.

Giulia é estudante do 3º ano do Ensino Médio na ETEC Prof. Basilides de Godoy, na zona oeste de São Paulo, e cursa mecatrônica no Senai, irá compor um grupo de jovens de diversos países da américa latina, que aprenderão a voar em simuladores.

A jovem conta sobre a oportunidade com entusiasmo: “Esse curso vai me proporcionar um vislumbre de tudo o que eu sempre quis na vida, que é me aprofundar na área de engenharia e ciência”.

Leia também: