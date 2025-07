UFG disponibiliza capacitação gratuita em inteligência artificial

CB Correio Braziliense

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter currículo na plataforma Lattes - (crédito: Steve Johnson)

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação técnica e empreendedora em inteligência artificial (IA), da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE). Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter currículo na plataforma Lattes, e podem se inscrever até 22 de agosto por meio do formulário.

O curso voltado para estudantes e graduados nas áreas de ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, entre outros, é gratuito e oferece bolsas de R$ 1.800,00 para os melhores alunos selecionados.

A capacitação, que atende demandas do mercado de trabalho em transformação tecnológica, terá a primeira fase teórica, de forma remota. Serão selecionados 220 alunos, que terão acesso à técnicas de ciência de dados, IA, machine learning e visão computacional, de maneira multidisciplinar. A etapa teórica terá duração de cinco meses, com carga horária de 360 horas.

Os 50 alunos com melhor desempenho na etapa teórica da média das avaliações serão convidados para a residência tecnológica, e serão inseridos no dia a dia de empresas desenvolvedoras de soluções de IA. Os selecionados irão receber bolsa de R$ 1800 mensais por dez meses, e irão trabalhar em jornada de 40 horas semanais.

