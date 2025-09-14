Conheça os principais métodos de ensino adotados no Brasil

Os métodos de ensino são estratégias adotadas por escolas para orientar as ações tomadas para alcançar os objetivos de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, todos os colégios adotam metodologias próprias e diferentes entre si, que são escolhidas a partir da vivência dos estudantes e das demandas da comunidade escolar em questão. Confira alguns dos principais métodos de ensino adotados no Brasil:
Tradicional
Tem como objetivo a memorização, disciplina e conteúdo acadêmico. O professor transmite o conhecimento, turmas organizadas por séries, exercícios e repetição de conceitos. O aluno desenvolve hábitos de estudo, disciplina e preparação intelectual e moral.
Construtivista
O estudante constrói o próprio conhecimento, com estímulo à autonomia, à participação ativa e à formação do pensamento crítico. As turmas são menores, e a aprendizagem é baseada em experiências, com professores orientando e mediando as aulas.
Acesse o especial Escolha a escola do seu filho completo
Montessori
Valoriza a individualidade e a aprendizagem ativa, permitindo ao estudante desenvolver habilidades como: autonomia, concentração, ordem e habilidades socioemocionais. O ambiente escolar é preparado para estímulos, e o professor atua como observador.
Pikler
Centrada nos três primeiros anos de vida, priorizando liberdade e segurança afetiva, de forma que estimule o desenvolvimento motor, emocional e a autonomia desde cedo.
Waldorf
Combina currículo acadêmico a atividades artísticas, estimulando a criatividade, responsabilidade e o desenvolvimento integral.
Freiriana
Criada por Paulo Freire, a metodologia foca na alfabetização e experiência do aluno, que desenvolve consciência nos aspectos crítico, cidadania e autonomia intelectual. O ensino considera o contexto do estudante, diálogo, horizontalidade e a valorização da realidade social.
Sociointeracionista
Valoriza a interação social e mediação do professor, favorecendo o pensamento crítico, a colaboração e o aprendizado contextualizado.
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)
Focada na solução de problemas reais, estimula a resolução de problemas, a pesquisa e o trabalho em equipe.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular