Conheça os principais métodos de ensino adotados no Brasil

LC Lara Costa - Especial para o Correio

Escolha deve estar alinhada ao perfil do estudante e aos valores da família - (crédito: kleber sales)

Os métodos de ensino são estratégias adotadas por escolas para orientar as ações tomadas para alcançar os objetivos de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, todos os colégios adotam metodologias próprias e diferentes entre si, que são escolhidas a partir da vivência dos estudantes e das demandas da comunidade escolar em questão. Confira alguns dos principais métodos de ensino adotados no Brasil:

Tradicional

Tem como objetivo a memorização, disciplina e conteúdo acadêmico. O professor transmite o conhecimento, turmas organizadas por séries, exercícios e repetição de conceitos. O aluno desenvolve hábitos de estudo, disciplina e preparação intelectual e moral.

Construtivista

O estudante constrói o próprio conhecimento, com estímulo à autonomia, à participação ativa e à formação do pensamento crítico. As turmas são menores, e a aprendizagem é baseada em experiências, com professores orientando e mediando as aulas.

Montessori

Valoriza a individualidade e a aprendizagem ativa, permitindo ao estudante desenvolver habilidades como: autonomia, concentração, ordem e habilidades socioemocionais. O ambiente escolar é preparado para estímulos, e o professor atua como observador.

Pikler

Centrada nos três primeiros anos de vida, priorizando liberdade e segurança afetiva, de forma que estimule o desenvolvimento motor, emocional e a autonomia desde cedo.

Waldorf

Combina currículo acadêmico a atividades artísticas, estimulando a criatividade, responsabilidade e o desenvolvimento integral.

Freiriana

Criada por Paulo Freire, a metodologia foca na alfabetização e experiência do aluno, que desenvolve consciência nos aspectos crítico, cidadania e autonomia intelectual. O ensino considera o contexto do estudante, diálogo, horizontalidade e a valorização da realidade social.

Sociointeracionista

Valoriza a interação social e mediação do professor, favorecendo o pensamento crítico, a colaboração e o aprendizado contextualizado.

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)

Focada na solução de problemas reais, estimula a resolução de problemas, a pesquisa e o trabalho em equipe.

